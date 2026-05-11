Bloqueo de ex obreros de AHMSA afecta economía en Monclova

El bloqueo de la carretera federal 57 por parte de ex obreros de Altos Hornos de México afecta la imagen de estabilidad laboral y social que durante años ha mantenido la región Centro. Esta situación podría impactar en la llegada de nuevas inversiones, según advirtió el presidente de Canacintra en Monclova.

Jorge Mtanous Falco mencionó: "Como sociedad comprendemos la molestia y desesperación de los trabajadores ante la falta de solución al tema de la empresa, y falta de atención del Gobierno Federal. El bloqueo de la carretera provoca daños económicos y afecta tanto a la industria como a la ciudadanía. Claro que nos afecta, no estamos en contra de que se manifiesten, pero hay otras formas de manifestarse y llamar la atención, desafortunadamente no los han escuchado y entendemos eso".

Sin embargo, señaló que los retrasos ocasionados por el cierre carretero generan pérdidas importantes para las empresas de la región, principalmente en el traslado de materia prima y productos terminados. "Los retrasos que se ocasionan en la entrega de productos y materiales cuestan y nos cuestan mucho dinero, así sea una hora o dos horas que se detenga o se retrase la entrega se para la producción y eso nos afecta".

Mencionó que además este tipo de acciones envía un mensaje negativo a las empresas interesadas en instalarse en la región Centro, donde se ha trabajado para atraer nuevas inversiones y esto retrasa el proceso. "Hemos presumido mucho en la región por la paz laboral que hemos tenido, por el cero huelgas, generando confianza entre los empresarios, pero con este tipo de movimientos se generará un temor entre las empresas interesadas en instalarse aquí".

El presidente de Canacintra reiteró que existen otras formas de presión para exigir una respuesta de las autoridades federales sin afectar la circulación ni la actividad económica de la zona.