Carlos Elizondo: Cierre de carretera 57 afectará a trabajadores de AHMSA

El bloqueo de la carretera federal 57 no es la solución para el conflicto de Altos Hornos de México, sino que podría terminar afectando a los propios trabajadores y generar mayores daños económicos para la región.

Lo anterior lo señaló el empresario Carlos Elizondo Delgado tras el anuncio realizado por los trabajadores quienes acordaron cerrar la carretera el próximo lunes, para exigir que se les de una solución al conflicto.

El empresario señaló que esto más que beneficiar, afectará el apoyo de la población, ante las implicaciones que traería el cierre de la carretera. Dijo que actualmente los trabajadores mantienen el respaldo de gran parte de la sociedad por la situación que enfrentan desde hace más de tres años, pero esto podría cambiar con el bloqueo. "El hecho de que bloqueen y entorpezcan lo poco que hay de negocio en la región, les va a traer una animadversión lejos de apoyo", señaló.

Carlos Elizondo sostuvo que la problemática de AHMSA requiere una intervención efectiva del Gobierno Federal y de instancias capaces de acelerar el proceso, pero insistió en que el bloqueo no resolverá el conflicto. Reconoció que es necesario que el Gobierno Federal voltee a verlos, pero no de esta manera, y criticó la falta de resultados, luego de los anuncios realizados por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la recuperación de la empresa acerera. "Nada más vino la presidenta, les jugó el dedo en la boca, les dijo que ya estaba resuelto, que ese mes quedaba todo, todo el mundo le echó porras, le echaron al gobernador porque la presidenta iba a arreglar todo, pero se fue y seguimos en lo mismo".

A esta situación se suma la incertidumbre generada tras la visita de representantes de Grupo Afirme a las instalaciones de AHMSA, sobre la cual no se ha dado información respecto a posibles avances en el proceso de venta de la empresa.