Border Shriners confirma traslado de Margarita Rubí a Estados Unidos

El proceso para el traslado internacional de Margarita Rubí hacia el Hospital Galbis (Shriners Children's) se encuentra en su etapa final, según confirmó Arnoldo Guajardo Salinas, presidente de la asociación Border Shriners.

A pesar de algunos contratiempos administrativos derivados de la documentación, se espera que el avión ambulancia pueda realizar el movimiento este mismo fin de semana.

Guajardo Salinas explicó que un traslado de esta naturaleza implica una logística compleja que no se limita únicamente al transporte. "Todo lleva un proceso; los médicos del hospital local deben estar en comunicación constante con los especialistas del Hospital Galbis para asegurar que la niña esté estabilizada antes y durante el vuelo", detalló el presidente de la asociación.

La gestión incluye la solicitud formal de la aeronave, la disposición de ambulancias terrestres en ambos puntos y, de manera crucial, la tramitación de permisos legales para el ingreso a Estados Unidos.

Respecto a las demoras mencionadas por los familiares, el Ingeniero aclaró que estas se deben principalmente a la recopilación de requisitos migratorios indispensables. "A veces no se tiene la documentación a la mano y eso retrasa un poco el proceso. Si el paciente no cuenta con visa, se tiene que tramitar un permiso humanitario, y todos esos son requisitos que se deben cumplir estrictamente", señaló Guajardo.

A pesar de la espera, el representante de Border Shriners envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad, asegurando que el estado de salud de la menor es monitoreado de cerca por un médico perteneciente a la propia asociación que se encuentra asistiendo directamente en el hospital.

El proceso no se detendrá por ser fin de semana. Guajardo Salinas enfatizó que, una vez autorizados los permisos finales, el traslado se ejecutará de manera inmediata, posiblemente durante las primeras horas del día de mañana.