SIMAS Monclova entrega botes de basura al Asilo de Ancianos

El Departamento de Cultura del Agua de SIMAS Monclova-Frontera amplió su programa de entrega de botes para basura al Asilo de Ancianos de Monclova, tras recibir una solicitud de apoyo de la institución.

El programa fue diseñado inicialmente para atender a planteles educativos de Monclova y Frontera. Hasta el momento, se han entregado aproximadamente 100 botes, con el objetivo de que los estudiantes cuenten con espacios adecuados para depositar sus residuos.

En esta ocasión, el Asilo de Ancianos de Monclova solicitó apoyo al Departamento de Cultura del Agua, por lo que SIMAS realizó la entrega de botes para basura destinados a la institución.

Oscar Cadena, jefe del Departamento de Cultura del Agua de SIMAS Monclova-Frontera, explicó que, aunque el programa está dirigido principalmente a planteles educativos, se decidió atender la petición del asilo debido a la necesidad que presentó.

El funcionario destacó además la colaboración de empresas de Monclova y Frontera que han donado los botes, lo que permite mantener el programa y ampliar el número de instituciones beneficiadas.

Cadena señaló que SIMAS Monclova-Frontera mantiene el compromiso de generar conciencia sobre la importancia de conservar limpios los espacios y disponer correctamente de los residuos, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.