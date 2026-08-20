DIF Coahuila apoya a 9 mil adultos mayores con talleres y actividades

El DIF Coahuila mantiene atención permanente para alrededor de 9 mil adultos mayores que participan en talleres, programas y actividades del organismo, informó su presidenta honoraria, Liliana Salinas.

En el marco de agosto, mes del Adulto Mayor, la funcionaria destacó que la atención a este sector no se concentra únicamente en el periodo, sino que se mantiene durante todo el año.

Explicó que el DIF Coahuila opera 84 centros de día, donde los adultos mayores reciben alimentación, conviven y participan en actividades para desarrollar nuevas aptitudes.

"Más que comedores son centros de día, donde van así a compartir el pan y la sal, pero también a convivir, aprender algunas actividades y desarrollar nuevas aptitudes", señaló.

Salinas precisó que los cerca de 9 mil adultos mayores corresponden a quienes participan de manera permanente en alguno de los talleres, programas o actividades del DIF estatal.

Agregó que, al considerar otros programas del organismo, la cobertura alcanza a un número mayor de adultos mayores.

Como parte de las actividades de agosto, el DIF Coahuila, en coordinación con los sistemas DIF municipales, ha realizado coronaciones y festejos de reinas de adultos mayores.

También se llevaron a cabo juegos municipales, regionales y estatales. La próxima semana, un contingente de adultos mayores de Coahuila viajará a Tlaxcala para participar en una competencia.

Además, este viernes se realizará en Torreón la coronación de la reina estatal de adultos mayores, con la participación de representantes de los municipios de Coahuila.