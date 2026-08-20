Coahuila: Más mujeres denuncian acoso

Cada vez más mujeres en Coahuila deciden denunciar casos de acoso laboral y sexual, así lo informó la Secretaría de las Mujeres, Mayra Lucila Valdés González, al señalar que las víctimas reciben acompañamiento psicológico y legal.

La funcionaria fue cuestionada sobre el caso de tres mujeres que denunciaron ante el Centro de Justicia Penal a un exjefe por presunto acoso sexual durante tres años. Valdés González sostuvo que este tipo de denuncias comenzaron a presentarse con mayor frecuencia, debido a que las mujeres han decidido romper el silencio y acudir ante las autoridades.

"Cada vez más las mujeres estamos levantando la voz, estamos tomando la decisión de presentar una denuncia, de no quedarnos calladas", afirmó.

Reconoció que los centros laborales pueden representar espacios de vulnerabilidad para las mujeres frente al acoso laboral y sexual, por lo que llamó a las víctimas a acudir a Centros Libres o a los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.

Recordó que en Coahuila están tipificados los delitos de acoso y hostigamiento, y aseguró que las instituciones brindan acompañamiento durante el proceso.

En el caso de las trabajadoras del Gobierno estatal, indicó que desde finales de 2024 existe un protocolo para atender casos de acoso y hostigamiento. De acuerdo con la secretaria, mediante este mecanismo se brinda apoyo psicológico a las víctimas y, con su autorización, se determina si desean presentar denuncia administrativa o acudir a la vía penal.

"Nosotros siempre recomendamos que también lo hagan por la vía penal porque, pues, de esta manera ya se integra más el expediente", señaló.

Valdés González destacó que el acompañamiento contempla tanto la atención psicológica como la asesoría legal, con el objetivo de que las mujeres cuenten con apoyo durante las distintas etapas del procedimiento.

Sobre la incidencia del acoso laboral, la secretaria afirmó que este tipo de conductas han disminuido, aunque no proporcionó cifras para respaldar esa apreciación. Consideró que las acciones impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez, así como el mensaje de que en Coahuila "ninguna mujer está sola", han contribuido a fortalecer la confianza de las víctimas para denunciar.