Cuestionan respuesta a maltrato animal

La respuesta de las autoridades ante casos de maltrato animal en Coahuila volvió a ser cuestionada por el activista y creador de contenido "La Ranita de Nogales", quien exigió mayor firmeza en la aplicación de la ley.

El pronunciamiento surge luego del caso registrado hace algunas semanas en la colonia Occidental de Frontera, donde 4 adolescentes fueron señalados por lanzar en repetidas ocasiones un gato al aire, hecho que generó indignación en redes sociales.

El caso fue atendido por autoridades municipales e incluso se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado; sin embargo, el activista mencionó que las acciones de las autoridades no fueron las esperadas y cuestionó las medidas adoptadas al tratarse de menores de edad.

"Aplíquenle todo el rigor de la ley porque lo que hizo no fue menor", señaló "La Ranita de Nogales", al reclamar que se utilicen las medidas que contempla la legislación para adolescentes cuando los hechos lo ameriten.

El activista cuestionó que uno de los involucrados fue enviado a su domicilio mientras continúa el procedimiento y pidió a las autoridades estatales actuar con mayor firmeza ante hechos de crueldad animal. El creador de contenido ha denunciado anteriormente otros casos de maltrato animal en la región Centro, entre ellos el atropellamiento intencional de una perrita embarazada ocurrido en 2025.

Su postura vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación de las autoridades ante casos de crueldad animal, particularmente cuando los presuntos responsables son menores de edad.

El caso de Frontera permanece como antecedente de esta discusión; tras los hechos, el municipio informó que los adolescentes serían canalizados a valoraciones psicológicas ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia.