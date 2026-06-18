"No queremos dinero, queremos una disculpa"

"No queremos dinero, pero sí queremos verlo a la cara, porque han sido los familiares los que han salido a hablar por él, que se disculpe", expresó Brenda Ibarra, hija del adulto mayor atropellado en la colonia Hipódromo.

Señaló que, pese a la circulación de videos en redes sociales donde se observa el momento del accidente, hasta ahora no han recibido confirmación oficial sobre la detención del presunto responsable.

Explicó que en las imágenes solo se aprecia cuando su padre es embestido y el conductor huye del lugar, sin que se muestre su aseguramiento. "A mí no me han llamado ni me han dicho que ya lo detuvieron", afirmó.

Detalló que, tras el incidente, familiares del joven acudieron al hospital para hacerse cargo de algunos gastos médicos, principalmente radiografías, aunque desconoce el monto total. Sin embargo, aseguró que el responsable no ha dado la cara, presuntamente por miedo.

Incluso, comentó que se tenía previsto que el joven acudiera a la cita con el médico legista a la que acudió su papá para valoración, pero en su lugar solo se presentaron familiares y un abogado.

Brenda Ibarra reiteró que como familia no buscan aprovecharse de la situación ni exigir más de lo justo, sino que el responsable asuma su acción. "Que diga que se equivocó, que se asustó y por eso se fue", dijo.

Indicó que su padre, de 59 años, trabaja en un rancho y también se desempeña como electricista, y aunque no presenta lesiones internas graves, sí sufrió golpes y una afectación en el pie, por lo que temen posibles secuelas debido a su edad.

Finalmente, insistió en que lo más importante es que el joven se presente ante las autoridades y enfrente las consecuencias. "No es justo que lo sigan escondiendo", concluyó.