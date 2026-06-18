Coahuila destaca por inversión estadounidense: Manolo Jiménez Salinas

SALTILLO, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que la relación entre el estado, Texas y Estados Unidos se mantiene sólida y en constante fortalecimiento, gracias a la coincidencia en prioridades como la seguridad, la migración y el desarrollo económico.

Tras sostener una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, el mandatario estatal destacó que existe una amplia colaboración y coordinación con autoridades estadounidenses, particularmente por la importancia económica que representa ese país para Coahuila.

Indicó que cerca del 50 por ciento de la inversión extranjera instalada en la entidad proviene de empresas estadounidenses, por lo que mantener una relación cercana con el vecino país resulta fundamental para el crecimiento económico y la generación de empleo.

Respecto a las recientes declaraciones del presidente estadounidense sobre la conveniencia de mantener el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Jiménez Salinas consideró que, pese a las diferencias y discusiones que puedan surgir, ambos países están obligados a encontrar puntos de coincidencia debido a que son los principales socios comerciales del mundo.

Señaló que durante su encuentro con el embajador abordó precisamente la necesidad de construir acuerdos que permitan fortalecer la competitividad de ambas naciones y proteger las operaciones de las empresas estadounidenses establecidas en México. "Tenemos que ver cómo sí, cómo cuadramos los intereses de México y de Estados Unidos para fortalecernos como aliados", expresó.

En materia de seguridad, el gobernador afirmó que el diplomático estadounidense reconoció y felicitó a Coahuila por los resultados obtenidos mediante el modelo estatal de seguridad, basado en la coordinación con las fuerzas federales y en el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza.

Destacó que uno de los aspectos que más llamó la atención del embajador fue la construcción de 18 cuarteles y bases de seguridad durante los últimos dos años y medio, varios de ellos ubicados estratégicamente en la franja fronteriza con Estados Unidos para reforzar el blindaje de más de 500 kilómetros de frontera.

Entre las instalaciones mencionó las ubicadas en Boquillas del Carmen, San Miguel, Ejido Morelos, Ejido Carranza, La Linda y diversos puntos de la región Ribereña.

De igual manera, Jiménez Salinas señaló que el funcionario estadounidense quedó impresionado por la determinación de las autoridades coahuilenses para combatir la delincuencia y por la aplicación estricta de la ley en la entidad.

Sobre la posibilidad de una participación más directa de Estados Unidos en el combate al narcotráfico, el gobernador consideró que se trata de un tema complejo que debe analizarse desde múltiples perspectivas.

Explicó que existen esquemas de colaboración internacional que pueden incluir intercambio de inteligencia, tecnología, equipamiento y coordinación operativa, aunque evitó pronunciarse a favor o en contra de una eventual intervención directa, al considerar que se trata de un asunto con importantes implicaciones que requiere un análisis profundo.

Finalmente, Jiménez Salinas reiteró que Coahuila mantiene una de las relaciones más estrechas con Texas y con Estados Unidos, derivada tanto de la vecindad geográfica como de la coincidencia en temas prioritarios para ambas regiones, especialmente en seguridad y desarrollo económico.