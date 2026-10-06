DIF Monclova advierte sobre riesgos de medicamentos para adelgazar

Buscar resultados rápidos y sin esfuerzo para bajar de peso ha llevado a más personas a recurrir a medicamentos, inyecciones y procedimientos quirúrgicos, incluso sin contar con asesoría médica o nutricional, lo que pone en riesgo tanto la salud como la vida de los pacientes.

Lo anterior lo advirtió la encargada del Departamento de Nutrición del DIF Monclova, Brianda Rodríguez Espinoza, quien señaló que en la actualidad existe un incremento de personas que recurren a procedimientos para bajar de peso de manera rápida, sin tomar en cuenta los riesgos.

El uso de inhibidores de GLP, como el Ozempic, se ha vuelto popular entre la población en la actualidad, al lograr una rápida disminución de peso, pero si no se lleva de manera correcta y con asesoría profesional, ocasiona descompensaciones, pérdida de nutrientes e incluso se han registrado muertes.

"Estos tratamientos pueden ser útiles cuando se utilizan de una manera adecuada y bajo supervisión profesional, pero se tiene que llevar un estudio, un seguimiento, y un apoyo nutricional para evitar descompensaciones".

Mencionó que es necesario contar con el apoyo de un médico, que lleve un control y no porque diga la amiga o vecina y se compre el medicamento por su cuenta, sin conocer su estado de salud ni las complicaciones.

Sobre las cirugías para bajar de peso, como la manga gástrica, consideró que representan una alternativa mucho más drástica y que deberían utilizarse en pacientes que realmente las necesiten.

Señaló que en la actualidad la población "todo lo quieren hacer fácil" y lograr resultado rápido y sin esfuerzo, por lo que recurre a este tipo de tratamientos, y muchas veces sin supervisión médica.