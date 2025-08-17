Brigada Forestal de Saltillo Imparte Curso a Bomberos de Monclova

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Monclova participaron los días jueves y viernes en un curso especializado en Incendios Forestales, como parte de los 11 programas de profesionalización que recibirán este año.

La capacitación estuvo a cargo de la Brigada Forestal de Bomberos de Saltillo y abordó temas clave como: comportamiento del fuego, factores que originan los siniestros, impacto ambiental, métodos de control y liquidación, así como la creación de brechas cortafuego y el uso de herramientas simples y especializadas.

Asimismo, los participantes recibieron formación en el sistema de comando de incidentes, herramienta fundamental para la organización y seguridad durante la atención de emergencias.

En la práctica final, los bomberos se trasladaron a un área previamente seleccionada donde realizaron la creación de brechas cortafuego, aplicando estándares técnicos con miras a obtener la certificación como combatientes forestales.

Los instructores del curso fueron Héctor Alejandro Morelos Oyervides, Martha Alicia Hernández García y Jairo Alberto González Navarro, a quienes la corporación agradeció por compartir sus conocimientos y experiencias.

Durante la capacitación se reconoció al alcalde Carlos Villarreal Pérez y el director de Protección Civil, Pedro David Alvarado Flores, por impulsar la capacitación continua de los bomberos, con el propósito de fortalecer sus habilidades y garantizar un servicio eficiente y seguro a la población de Monclova y la Región Centro.