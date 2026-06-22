Vecinos de Monclova denuncian robos frecuentes en la colonia San Salvador

Vecinos de la colonia San Salvador, en Monclova, denunciaron una serie de robos frecuentes en viviendas, cometidos a plena luz del día y sin que, aseguran, existan resultados por parte de las autoridades.

De acuerdo con los afectados, los ladrones ingresan a los patios de los domicilios y sustraen objetos de valor con total impunidad, incluso a la vista de otras personas.

Los habitantes señalaron que, pese a presentar denuncias y aportar evidencias, los casos no proceden o no derivan en la identificación de los responsables.

Indicaron que ni las cámaras de videovigilancia instaladas en las viviendas han logrado inhibir estos delitos, ya que los presuntos responsables actúan sin temor y continúan ingresando a las propiedades.

Violeta Martínez, una de las víctimas, relató que recientemente un hombre entró a su domicilio y sustrajo un tinaco. Explicó que, debido a sus dimensiones, el objeto no podía salir por la puerta, por lo que el individuo lo levantó por el barandal para sacarlo hacia la calle.

Los vecinos reiteraron su preocupación por la frecuencia de los robos y la falta de resultados, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en el sector.