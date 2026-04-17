Estado de salud de Francisco N es delicado en Monclova

El estado de salud del estudiante de la Secundaria Número 2 que se desvaneció dentro del plantel continúa siendo delicado, mientras familiares solicitan apoyo ciudadano ante la difícil situación económica que enfrentan.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, el menor —identificado como Francisco N, de 14 años— permanece internado en el Hospital Amparo Pape de Benavides, donde recibe atención médica. En estas publicaciones se señala que el joven habría sufrido un posible derrame cerebral; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por autoridades de salud.

Familiares del adolescente indicaron que son de escasos recursos y que actualmente requieren apoyo, ya sea económico o en especie, debido a los gastos derivados de la atención médica y la permanencia en el hospital. También se menciona la posibilidad de un traslado a otra ciudad para su atención especializada, aunque hasta el momento no existe información oficial sobre este procedimiento.

El caso ha generado solidaridad entre ciudadanos de Monclova, quienes han comenzado a difundir el llamado de ayuda a través de redes sociales.