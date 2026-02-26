Brigadistas controlan incendio en Santa Gertrudis, San Buenaventura

Tras más de seis horas de trabajo continuo, brigadistas de distintas corporaciones lograron controlar el incendio de maleza registrado la tarde y noche del miércoles en la congregación Santa Gertrudis, en el municipio de San Buenaventura.

El director de Protección Civil, Ramón Gutiérrez, informó que en las labores participaron cerca de 60 brigadistas pertenecientes a la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), personal de Protección Civil y Bomberos de San Buenaventura, y brigadistas de los municipios de Abasolo, Escobedo, Nadadores y Sacramento, entre otros.

Informó que el incendio inició alrededor de las 6:30 de la tarde en las inmediaciones de las aguas termales del balneario ubicado en la congregación Santa Gertrudis, y fue controlado cerca de la una de la madrugada.

Por el momento no se cuenta con un estimado de la superficie afectada, ya que el perímetro quemado es irregular y será necesario recorrer a pie toda la zona para realizar la medición exacta.

Gutiérrez comentó que el combate del fuego fue complicado debido a las condiciones del terreno, lo que obligó a los brigadistas a realizar gran parte de las maniobras de manera manual.

Sobre las posibles causas del siniestro, el director de Protección Civil señaló que aún no se puede determinar con certeza qué lo originó, aunque no descartó que haya sido provocado de manera accidental. "Sería muy irresponsable darte una respuesta exacta, pero pudo haber sido alguna persona que hizo una fogata y no la apagó bien".

Explicó que el punto de inicio se localizó detrás del balneario, cerca de una pequeña represa en la zona de las aguas termales.

Finalmente, informó que la mañana de este jueves se realizó una nueva inspección en el área para verificar que el incendio permaneciera bajo control.