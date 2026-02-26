Monclova aprueba programa para personas con discapacidad

En la Sesión Ordinaria de Cabildo número 35, se aprobó por mayoría el estado financiero correspondiente al mes de enero de 2026, así como un programa destinado específicamente al beneficio de personas con discapacidad que actualmente no cuentan con ningún tipo de apoyo.

Durante la sesión se presentó y sometió a votación el estado financiero del primer mes del año, a través del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 112, fracción II, en relación con el artículo 102, fracción V, numeral 6, del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

La presentación estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Hacienda, el regidor Jorge Carlos Mata López, quien expuso los detalles del informe financiero ante el pleno.

Asimismo, se autorizó un programa para destinar un recurso específicamente a personas con discapacidad en el rango de edad de 30 a 64 años en hombres y de 30 a 59 años en mujeres, quienes actualmente no reciben ningún respaldo institucional.

La propuesta fue presentada por la regidora Nancy Carolina Villarreal Obregón, presidenta de la Comisión de Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, quien destacó la importancia de ampliar la cobertura social para este sector vulnerable.

Autoridades municipales reafirmaron que estas acciones forman parte del compromiso de la administración local de trabajar con eficiencia, responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos, siempre en favor de las familias de Monclova.