Alertan en escuelas de Monclova por brote de COVID-19 en la Normal

El sector educativo de Monclova emitió un llamado de alerta a la comunidad escolar tras confirmarse un brote de COVID-19 en las instalaciones de la Escuela Normal de Monclova, con el fin de actuar con inmediatez ante cualquier síntoma y evitar la propagación del virus en los planteles de la región.

Autoridades del ramo enfatizaron que, aunque no se han reactivado de forma obligatoria las restricciones generales en las escuelas, se debe aprovechar la experiencia adquirida en años anteriores para actuar con rapidez y avisar oportunamente a las instancias de salud correspondientes.

Medidas de Prevención en las Escuelas

En este sentido, precisaron que el primer filtro de prevención recae en los padres de familia, quienes deben llevar a los menores a revisión médica antes de enviarlos a clases si detectan malestares respiratorios.

Por su parte, los maestros aplicarán un segundo filtro al interior de las aulas para canalizar de inmediato a los alumnos con síntomas y solicitar el diagnóstico oficial.

Vigilancia de la Situación Sanitaria

Hasta el momento no se reportan docentes con incapacidad por el virus. No obstante, las autoridades señalaron que mantendrán especial vigilancia para contener la situación, dado que los alumnos de la Escuela Normal realizan prácticas profesionales en diversas escuelas públicas de la localidad.