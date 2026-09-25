Exobreros de AHMSA mantienen resistencia hasta concretar la venta de la planta

El grupo de exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) se mantendrá en resistencia y no liberarán las instalaciones de la siderúrgica hasta que no se concrete la venta formal de la empresa, advirtió el dirigente Ervey Valenzuela de la Torre previo al inicio de la audiencia fijada para este día.

Valenzuela de la Torre precisó que los trabajadores no cuentan con detalles oficiales del proceso, pero mantienen la expectativa de que el procedimiento iniciado concluya favorablemente con la subasta de los activos.

Posibles consecuencias de un fallo negativo

El líder del movimiento adelantó que, de concretarse la venta, la toma de instalaciones concluirá de inmediato, pues ya existen acuerdos entre los manifestantes para retirarse una vez que haya un comprador formal. De lo contrario, los extrabajadores continuarán con las acciones de guardia en los accesos de la planta.

Cuestionado sobre la posibilidad de un estallido social en Monclova en caso de un fallo negativo, el dirigente enfatizó que cualquier postura o manifestación posterior dependerá de la decisión colectiva de los trabajadores que integran la movilización.