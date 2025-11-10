Solo 33% de pensionados IMSS ha pagado cuota anual para conservar derechos

La Asociación de Pensionados y Jubilados del IMSS llamó a sus socios a cubrir la cuota anual antes de que concluya el año, a fin de conservar sus derechos y ser incluidos en los beneficios derivados de la posible venta del edificio de la organización.

Victoriano Aguirre Barrientos informó que hasta el momento solo el 33 por ciento de los asociados ha realizado el pago correspondiente a la cuota anual del 2026, equivalente a 400 pesos. Indicó que solo 37 personas de 110 han cumplido con esta obligación, y recordó que solo se permitirá que se cubra durante este año, ya que no se contará con prórroga los meses de enero y febrero.

“Esta ocasión no habrá prórroga para los primeros meses del próximo año, ya que existe la posibilidad de que el edificio lo vendamos antes y quienes no hayan cumplido con el pago de la cuota quedarán fuera”. El presidente explicó que actualmente hay tres posibles compradores interesados en el edificio, quienes alistan sus avalúos para definir una propuesta.

Asimismo, indicó que en la última asamblea se acordó reducir el valor del inmueble, que inicialmente era de 10 millones de pesos, y ahora podría negociarse entre 8 y 7 millones de pesos, ante las condiciones del mercado local. “Sería una lástima que algunos compañeros quedaran fuera por no pagar la cuota, porque si pierden sus derechos, también quedan excluidos de cualquier beneficio de la venta del salón”.

Indicó que esperaban mayor respuesta este mes de noviembre con el pago de aguinaldo de los pensionados, sin embargo no fue así, e indicó que en caso de concretarse la venta se entregará a los socios lo que hay en caja chica, incluyendo la aportación que den como cuota anual.