Frena crisis ventas del Buen Fin

La difícil situación económica limita el consumo durante el Buen Fin en Monclova, donde los compradores muestran interés en las promociones, pero priorizan comparar precios antes de realizar gastos.

El presidente de la Cámara de Comercio, Arturo Valdés Pérez, admitió que, aunque existe movimiento en los establecimientos, las ventas todavía no alcanzan el nivel esperado por los comerciantes.

Explicó que los consumidores recorren los negocios, preguntan precios y comparan ofertas para encontrar los productos más económicos, debido a que las familias buscan ahorrar y cuidar sus recursos.

Los artículos electrónicos concentran la mayor demanda, principalmente celulares, tabletas, computadoras y televisores; después se ubican los productos de línea blanca y la ropa, mientras que algunos establecimientos ya registran compras de juguetes para adelantar los regalos navideños.

Valdés Pérez recomendó a los consumidores aprovechar las promociones en productos que realmente necesiten y evitar compras por impulso, pues adquirir artículos innecesarios puede anular el beneficio de los descuentos.

El dirigente comercial aseguró que hasta el momento no ha recibido denuncias por publicidad engañosa o irregularidades en las promociones.

El Buen Fin se lleva a cabo del 13 al 17 de noviembre, luego de que se agregara un día a la jornada comercial, en donde Valdés Pérez confió en que los consumidores aprovechen las promociones disponibles hasta el martes y que el movimiento registrado se traduzca en mejores resultados para los comerciantes.