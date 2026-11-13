Descartan adelanto de aguinaldo

Las empresas no están obligadas a adelantar el pago del aguinaldo a sus trabajadores con motivo del Buen Fin, ya que la Ley Federal del Trabajo establece como fecha límite para el pago el 19 de diciembre.

Roberto Ramírez, director del Centro de Conciliación Laboral, explicó que el artículo 87 de la legislación laboral establece que los trabajadores tienen derecho a recibir un aguinaldo equivalente, como mínimo, a 15 días de salario y que debe cubrirse antes del 20 de diciembre.

Precisó que la ley no establece una fecha específica para comenzar a pagar esta prestación, sino únicamente el plazo máximo para cumplir con la obligación, por lo que las empresas pueden realizar el pago en cualquier momento previo a esa fecha.

El funcionario llamó a los patrones a cumplir en tiempo y forma con el pago y recordó que los trabajadores que no reciban su aguinaldo pueden acudir al Centro para solicitar el inicio de un procedimiento conciliatorio.

¿Qué se puede hacer si no se recibe el aguinaldo?

En cuanto al adelanto de prestaciones para que los trabajadores aprovechen el Buen Fin o las compras de esta temporada, señaló que no existe un compromiso legal; sin embargo, las empresas y trabajadores pueden llegar a un acuerdo para realizar esta dispersión y que los trabajadores cuenten con recursos.

"Ese ya es un tema interno que podrían acordar las empresas, aquellas que puedan hacerlo para que los trabajadores aprovechen esta campaña, pero muchos trabajadores prefieren recibir el dinero en diciembre y realizar las compras decembrinas".

Acciones de la autoridad laboral

Señaló que como autoridad laboral estarán al pendiente en caso de que exista alguna queja para recibir los reportes e iniciar algún procedimiento.