Busca CMIC convenio con Samuel García

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción está buscando un convenio de colaboración con el gobernador de Nuevo León, Samuel García para lograr que empresas consideren a la región centro para instalarse.

Eugenio Williamson Yribarren explicó que el mismo gobernador dijo que algunos municipios se verán beneficiados al estar cerca de Nuevo León, llamándole Near Nuevo León. El presidente de la CMIC buscará reunirse con el mandatario en próximas semanas para ver si se puede llevar a cabo un convenio.

"Queremos que la ciudad de Monclova sea opción ya que se cuenta con todos los beneficios de energía eléctrica y agua potable, además que están saturados en Monterrey para la llegada de proveeduría para la empresa Tesla".

Señaló que anteriormente se enviaron a muchos soldadores, tuberos y paileros para apoyar en los proyectos ante la falta de mano de obra y a su vez, que se vieran beneficiados con los grandes sueldos que hay en el estado vecino, y que esto se ha tomado en cuenta por parte del gobernador Samuel García.

"Me reuní con personas para tener acercamiento con el gobernador y ellos me comentaron que están batallando mucho con el agua potable y lo cual no está definido, son muchos factores que pueden tomar en cuenta que nosotros sí tenemos en la región centro".