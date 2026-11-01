Implementan operativo vial en panteón Sagrado Corazón de Jesús: acceso y salida definidos

Para evitar congestionamientos y facilitar el acceso de las familias que acudirán a visitar a sus seres queridos por el Día de Muertos, se implementará un sistema de circulación en un solo sentido en los alrededores del panteón Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en Estancias de Santa Ana.

De acuerdo con el aviso emitido por las autoridades municipales, el operativo vial estará vigente del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre, en un horario de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

Como parte de la disposición, el acceso al cementerio será por la calle San José, mientras que la salida de los vehículos se realizará por la carretera 57, con el propósito de mantener la fluidez del tránsito y evitar que las unidades se encuentren de frente o generen embotellamientos en las vialidades cercanas.

El mapa difundido también señala las rutas que deberán seguir los automovilistas para llegar al camposanto y posteriormente reincorporarse a la carretera federal, por lo que se pide prestar atención a los señalamientos y respetar las indicaciones del personal encargado de la vialidad.

Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a tomar sus precauciones, anticipar sus traslados y respetar el sentido de circulación establecido durante estos tres días, cuando se espera una mayor movilidad por las visitas a los panteones con motivo de las celebraciones del Día de Muertos.