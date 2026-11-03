Sigue la búsqueda de Audiel Montano; joven de 18 años no aparece desde el 29 de octubre

Familiares del joven Audiel Montano Catarino, de 18 años de edad y conocido popularmente entre sus allegados con el alias de "Timo", continúan con su búsqueda desesperada.

El jovencito monclovense fue visto por última vez desde el pasado 29 de octubre, fecha en la que se le perdió completamente el rastro en la ciudad. Ante la falta de noticias sobre su paradero, su familia decidió emprender una intensa campaña en redes sociales solicitando la colaboración de la ciudadanía.

Problemas de adicción y antecedentes

Trascendió que el joven padece problemas de adicción a las sustancias tóxicas y, en ocasiones anteriores, ya había manifestado su interés por irse de la localidad. Tras las publicaciones compartidas en plataformas digitales, algunos usuarios afirmaron haber visto a un joven con sus características durante el fin de semana.

De acuerdo con estos reportes ciudadanos, Audiel habría sido avistado en las inmediaciones de la central de autobuses de Monclova. En los mensajes difundidos por sus familiares, claman con profunda angustia por su pronto regreso a casa.

Asimismo, sus allegados le han hecho la promesa pública de que no volverá a ser anexado en ningún centro de rehabilitación si decide volver con ellos.

Llamado a la comunidad

Las autoridades y la familia recuerdan a la población que la ficha de búsqueda emitida para la localización del joven de 18 años sigue completamente activa. Por ello, piden a cualquier persona que tenga información certera sobre su ubicación que lo reporte de inmediato para ayudar a que vuelva con su familia.