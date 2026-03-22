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Coahuila

Desaparece médico radiólogo Ernesto Rodríguez en San Luis Talpa

Las autoridades de México y El Salvador trabajan conjuntamente en la búsqueda de Ernesto Rodríguez.

Por Carolina Salomón - 22 marzo, 2026 - 08:57 a.m.
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      Desaparece el médico radiólogo Ernesto Rodríguez Soto, de 36 años de edad, originario de Monclova, El Salvador. Se pide apoyo de la ciudadanía para localizarlo.

      De acuerdo con la información proporcionada, Ernesto, de nacionalidad mexicana y con residencia en Monterrey, ingresó a territorio salvadoreño el pasado 10 de marzo de 2026, informando a su familia que visitaría a unos amigos en el municipio de San Luis Talpa, sin detallar nombres ni direcciones.

      Sin embargo, desde el 11 de marzo se perdió toda comunicación con él. Su última ubicación conocida se registró en San Luis Talpa, en el departamento de La Paz.

      De acuerdo con sus familiares, tenía previsto regresar a México el 17 de marzo, pero no abordó su transporte ni volvió a reportarse.

      Características físicas: estatura: 1.80 metros, complexión: robusta, cabello: negro y corto, ojos: café oscuro, tez: moreno aperlado, nariz: ancha.

      El caso ha encendido alertas entre autoridades salvadoreñas y mexicanas, por lo que se mantiene activa su búsqueda.

      Tanto las autoridades como sus familiares reiteran el llamado a la población para colaborar con cualquier información que permita dar con su paradero. Quienes cuenten con datos relevantes pueden comunicarse de inmediato al número telefónico 77329100.

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