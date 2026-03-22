Instituto Electoral de Coahuila promueve descuentos para votantes en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de incentivar la participación ciudadana en la próxima jornada electoral, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en Monclova lanzó la convocatoria del programa "Vota, cumple y gana", mediante el cual comercios locales ofrecerán descuentos y promociones a quienes acudan a votar el próximo 7 de junio.

El presidente del comité del IEC en Monclova, Raúl Martínez Lucio, informó que ya se encuentra abierta la invitación para que negocios de la región se registren en la plataforma oficial y formen parte de esta estrategia, que busca generar conciencia entre la población sobre la importancia de ejercer su derecho al voto.

Explicó que la dinámica consiste en que los establecimientos participantes otorguen beneficios especiales a los ciudadanos que comprueben haber acudido a las urnas, mostrando su pulgar marcado con tinta indeleble, como señal de que cumplieron con su deber cívico.

Martínez Lucio detalló que podrán sumarse comercios de Monclova, Frontera, Castaños y municipios cercanos, incluyendo restaurantes, tiendas de productos básicos, negocios de limpieza, centros de entretenimiento y prestadores de servicios, con el objetivo de que esta iniciativa tenga un mayor alcance y motive a más ciudadanos a participar en la elección.

Finalmente, el IEC reiteró el llamado tanto a comerciantes como a la ciudadanía para sumarse a este esfuerzo, destacando que "Vota, cumple y gana" busca fortalecer la democracia a través de una alianza entre el sector comercial y la participación electoral.