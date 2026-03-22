La pequeña Greicy Castañeda vuelve a casa y reanuda su negocio

Después de los días de angustia que mantuvieron a una comunidad entera pendiente de su salud, Greicy, la pequeña que resultó gravemente herida tras ser atacada por su mascota, un pastor belga, hoy comienza a escribir una nueva historia: ya está en casa, evoluciona favorablemente y retomó su pequeño negocio de hielitos, mangonadas, yukis y botanas junto a su hermana, en una imagen que ha conmovido a quienes siguieron de cerca su caso.

Su madre, Daniela Castañeda, confirmó que la menor avanza satisfactoriamente en su recuperación. Apenas este jueves, el cirujano le realizó el último retiro de puntos y le autorizó dejar de usar la venda en la cabeza, debido a las altas temperaturas y para evitar cualquier riesgo de infección en la herida. Aunque Greicy continuará bajo observación médica y en los próximos días se le practicará una radiografía para descartar secuelas, la familia asegura que la evolución ha sido positiva y que la niña "va muy bien, gracias a Dios".

Lejos de dejarse vencer por el miedo o el dolor, Greicy sorprendió incluso a sus propios padres al preguntar apenas llegó a casa por su negocio, una actividad que ya formaba parte de su rutina antes del accidente. "Antes del accidente ella ya tenía negocio. Entonces ya salió y dijo que cómo iba su negocio, porque lo habíamos cerrado... y lo volvió a abrir", relató su madre. Esa determinación ha quedado reflejada en la escena que hoy enternece a vecinos y usuarios en redes: la pequeña detrás de una mesa llena de antojitos, sonriente y acompañada por su hermana.

La madre de familia explicó que el emprendimiento no es algo nuevo para las niñas. Desde pequeñas, Greicy y su hermana han mostrado interés por salir adelante con sus propias ideas, pues anteriormente vendían jabones artesanales y pulseras, hasta que ahora decidieron entrarle al comercio con hielitos, mangonadas, yukis y botanas. "Siempre han sido unas niñas muy emprendedoras", expresó Daniela, al señalar que el dinero que obtienen lo utilizan para sus propios gastos, mientras sus padres las apoyan de cerca.

Más allá de las ventas, la familia considera que este pequeño negocio ha sido una forma de recuperar la normalidad. Daniela compartió que, tras lo ocurrido, incluso ha notado un cambio positivo en la personalidad de Greicy. Si antes era una niña tímida y reservada, ahora se muestra más segura y más abierta con las personas. "Era una niña muy tímida y ahorita cambió más... ya se desenvuelve más", comentó con emoción.

Hoy, la historia de Greicy ya no solo habla de una tragedia que estremeció a muchos, sino también de una recuperación que inspira. Entre chequeos médicos, gorritos para cubrir la herida y un pequeño puesto de mangonadas bajo el sol, la niña demuestra que la vida puede volver a florecer incluso después de los momentos más duros. Su sonrisa, su negocio y sus ganas de salir adelante se han convertido en un mensaje poderoso de fortaleza para toda la comunidad.