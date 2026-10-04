Fiscalía de Coahuila busca a Ezequiel Alarcón Sánchez desaparecido en Monclova

La Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Ezequiel Alarcón Sánchez, de 40 años, quien fue reportado como desaparecido en Monclova.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la fecha de los hechos corresponde al 18 de septiembre de 2026, mientras que el reporte de búsqueda fue emitido el 1 de octubre.

Ezequiel Alarcón Sánchez nació el 18 de noviembre de 1985, es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.70 metros, pesa 54 kilogramos y es de complexión delgada.

Entre sus características físicas se encuentran tez blanca, cabello lacio castaño y ojos café claros. Al momento de su desaparición vestía camiseta tipo polo gris, pantalón de mezclilla y chanclas grises.

Como señas particulares, la Fiscalía informó que cuenta con diversos tatuajes, entre ellos el nombre "Ezequiel" y la palabra "Avión" en el brazo izquierdo, además de tatuajes en ambas manos. También tiene tatuado un rosario y el nombre "María" en la pantorrilla izquierda. Presenta, además, una cicatriz derivada de una operación en el labio por padecimiento de labio leporino.

La autoridad pidió a cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a establecer su paradero comunicarse al 911, al 844 506 2447, vía WhatsApp Asistente Virtual, o al 844 438 0700 de la Fiscalía del Estado. También está disponible el correo electrónico [email protected] para recibir información relacionada con el caso.

La Fiscalía de Personas Desaparecidas Región Centro tiene sus oficinas en Privada San Buenaventura número 1307, colonia El Pueblo, en Monclova, Coahuila. La Fiscalía exhortó a la ciudadanía a compartir cualquier información que pueda ayudar a localizar a Ezequiel Alarcón Sánchez.