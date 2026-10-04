Monclova recibe a trabajadores chinos por nuevas inversiones industriales

La llegada de nuevas empresas e inversiones de origen asiático comienza a hacerse visible en las calles de Monclova, donde cada vez es más frecuente observar a trabajadores provenientes de países como China que permanecen en la ciudad por motivos laborales.

Un grupo de personas de origen chino fue visto recorriendo el Centro de Monclova, donde visitó la Plaza Principal y caminó por los alrededores para conocer parte de la ciudad.

Aunque fueron pocas las palabras que pudieron expresar en español o inglés, indicaron que se encuentran en Monclova por cuestiones de trabajo, relacionadas con la actividad industrial que se desarrolla en la región.

Durante su recorrido, los visitantes también tuvieron que hacer frente a las altas temperaturas que se registran en la ciudad. Para protegerse del sol, utilizaron sombrillas, sombreros, cubiertas para brazos y manos, así como ropa que cubría gran parte de su cuerpo.

La presencia de trabajadores asiáticos se ha incrementado a partir de la instalación y expansión de empresas como Yura Harness, Dual y Doosung Tech, de origen asiático, que han generado nuevas oportunidades de empleo y actividad industrial en Monclova.

Autoridades municipales han señalado en semanas anteriores que la llegada de nuevas inversiones traerá consigo un aumento en la población asiática que radica temporalmente en Monclova, principalmente por las necesidades de personal especializado de las empresas que se están instalando.

La presencia de la comunidad asiática, particularmente de origen chino, no es nueva en la ciudad. Desde hace años, algunas familias llegaron a Monclova principalmente para dedicarse a la venta de comida china.

Con el paso del tiempo, esta actividad se amplió hacia el comercio de productos de origen chino y actualmente existen diversas tiendas establecidas en distintos sectores de la ciudad.

La llegada de nuevas inversiones industriales marca ahora una nueva etapa en esta presencia, con trabajadores asiáticos que, además de cumplir con sus actividades laborales, comienzan a familiarizarse con las calles, espacios públicos y dinámica cotidiana de Monclova.