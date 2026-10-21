Psicóloga Gabriela Medrano señala conductas de control

Gritos, amenazas y conductas de control pueden convertirse en el inicio de una espiral de violencia de pareja que escala hasta los golpes e incluso puede llegar al feminicidio, mientras que las primeras agresiones se justifican, se "normalizan" o se confunden con muestras de amor.

Luego de los hechos ocurridos en la colonia Córdoba, Gabriela Medrano, psicóloga de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, advirtió sobre los riesgos de normalizar la violencia en las relaciones.

La especialista señaló que estas conductas suelen comenzar desde el noviazgo, con celos, exigencias de contraseñas y vigilancia de la ubicación de la pareja, comportamientos que pueden interpretarse como muestras de interés, aunque en realidad son formas de control que limitan la libertad.

Advirtió que la violencia no siempre inicia con agresiones físicas, sino con gritos, malos tratos, insultos o la llamada ley del hielo, comportamientos que pueden agravarse hasta convertirse en empujones, pellizcos, jaloneos y golpes.

Señaló que justificar estas actitudes o guardar silencio puede hacer que las víctimas se acostumbren al abuso y no identifiquen a tiempo la gravedad, hasta quedar inmersas en una relación violenta.

Indicó que sentirse intimidado o incómodo por las conductas de la pareja son señales que no deben ignorarse, por lo que recomendó buscar apoyo en personas de confianza y recurrir a profesionales para recibir orientación.

Mencionó que no pedir ayuda a tiempo puede tener consecuencias graves, incluido el feminicidio, por lo que llamó a no confundir el control con el amor ni minimizar las primeras manifestaciones de violencia.