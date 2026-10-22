Nuevo León y Coahuila: 26,800 nuevos puestos de trabajo en parques industriales

MONTERREY — Los estados de Nuevo León y Coahuila prevén generar 26,800 puestos de trabajo mediante el desarrollo de nuevos parques industriales enmarcados en la estrategia federal Plan México, orientada a fortalecer la infraestructura manufacturera del país.

Durante la presentación del reporte de avances realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se informó que las obras de construcción registran un progreso global del 40 por ciento e impactan a ocho municipios distribuidos entre ambas entidades del norte de México.

Detalles confirmados

El programa nacional de desarrollo industrial contempla la integración de 175 empresas en una superficie total de 4.6 millones de metros cuadrados, respaldado por una inversión anunciada de 763 millones de dólares. A nivel país, la iniciativa prevé la creación de 32,127 empleos directos.

La iniciativa busca posicionar la franja norte del país como un eje logístico prioritario para la atracción de capitales. Aunque no se precisó el desglose de plazas de trabajo por entidad, las autoridades destacaron la importancia de estas obras para elevar la competitividad regional.

Impacto en la comunidad

El fortalecimiento de la oferta industrial llega en un momento de sólido desempeño manufacturero para Nuevo León, entidad que reportó 692,307 trabajadores formales inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social al cierre del tercer trimestre del año, abarcando el 37 por ciento de los empleos del sector creados en el país entre enero y septiembre.

Acciones de la autoridad

Para consolidar estas proyecciones, los proyectos deberán completar las etapas restantes de construcción y puesta en marcha de los espacios operativos, de los cuales dependerá la llegada efectiva de inversiones y la concreción del impacto laboral proyectado para ambas entidades.