Documenta Búsqueda Nacional en Vida 11 hallazgos en Monclova y Frontera

Durante el cuarto día de actividades de la jornada de Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos en la región norte de Coahuila, representantes de la brigada informaron la documentación de ocho "posibles positivos" y tres nuevos casos tras inspecciones realizadas en el Centro Penitenciario de Monclova y en diversos centros de rehabilitación de Monclova y Frontera.

Penny Ramírez, coordinadora de logística de la brigada y representante del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, detalló junto con las coordinadoras Elena Jiménez y Jimena Chávez que los "posibles positivos" corresponden a personas privadas de la libertad o internas que reconocieron fotográficamente a desaparecidos reportados en entidades como Coahuila y Nuevo León.

Nuevos hallazgos en la búsqueda de desaparecidos

Por su parte, los tres casos nuevos se refieren a personas localizadas que habían perdido contacto con sus familias o que carecían de denuncias formales ante la autoridad.

La información recabada fue turnada a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Local de Búsqueda para la apertura inmediata de líneas de investigación y la ejecución de diligencias conjuntas.

Desafíos en la identificación y localización

Las brigadistas explicaron que los trámites de localización e identificación pueden prolongarse debido a la colaboración requerida entre fiscalías de distintas entidades federativas, así como al uso de cotejos biométricos (huellas dactilares, iris y registros del INE) en casos donde las personas se encuentran registradas bajo identidades distintas.

Finalmente, el equipo de la Búsqueda Nacional reconoció el apoyo logístico del Gobierno del Estado, autoridades municipales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la comunidad local en el desarrollo de los operativos en la entidad.