Buscan en Coahuila a desaparecidos en vida

Torreón, Coahuila.— Familias de colectivos de búsqueda de La Laguna partieron este domingo a Monclova para iniciar la segunda etapa de la Búsqueda Nacional en Vida, jornada de rastreo que se desarrollará del 21 de septiembre al 3 de octubre en las regiones Centro y Norte de Coahuila.

El contingente se reunió por la mañana en la Alameda Zaragoza de Torreón, donde voluntarios acompañaron a los participantes con una oración previa a su salida. Las labores contarán con la participación confirmada de más de 100 personas provenientes de Coahuila, Ciudad de México, Veracruz y Sinaloa, entre otras entidades.

Actividades de búsqueda incluyen misa y marcha en Monclova

Las actividades comenzarán formalmente este lunes 21 de septiembre con una misa, una marcha y acciones de visibilización en la plaza principal de Monclova, lugar donde se confeccionará el "Árbol de la Esperanza", un memorial dedicado a las personas desaparecidas. El martes 22, las familias ingresarán al Centro de Reinserción Social (Cereso) Varonil de Monclova e inspeccionarán anexos locales para recabar indicios sobre sus seres queridos.

Lucy López Castruita, organizadora de la jornada y madre de Irma Claribel Lamas López —desaparecida en agosto de 2008—, explicó que el despliegue se centrará en los municipios del Centro y Norte del estado debido a la imposibilidad de abarcar todo el territorio en un periodo de 15 días, por lo que prevé una posterior tercera fase.

Dificultades persisten en localidades de Coahuila sobre desapariciones

Asimismo, la activista señaló las dificultades que persisten en diversas localidades de la entidad: "Están un poquito en el olvido, pues aunque se diga que Coahuila es el estado modelo, hay pueblos que todavía están rezagados y donde no se habla de la desaparición. Hay mucho temor entre las familias, pues en un principio hubo amenazas y hay quienes todavía no quieren poner denuncia".

En la edición anterior de la Búsqueda Nacional en Vida, realizada el año pasado en las regiones Laguna y Sureste de Coahuila, las familias localizaron 79 posibles positivos, correspondientes a pistas e indicios relevantes sobre personas ausentes.