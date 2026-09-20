Amplían hasta octubre el Mes del Testamento

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante el mes de octubre concluirá el programa del Mes del Testamento, cuyos trámites comenzaron durante septiembre, informó la fedataria Elena de Jesús Isaak Guajardo.

La notaria señaló que el costo del trámite es de mil 500 pesos y destacó que estas acciones se realizan con el apoyo del Gobierno del Estado, con el objetivo de fomentar entre la ciudadanía la cultura testamentaria.

"Queremos que las personas dejen esa certeza y seguridad de heredar bienes y no problemas", expresó Isaak Guajardo al referirse a la importancia de contar con este documento legal.

Añadió que las personas interesadas pueden acudir a la Notaría Pública Número 1, ubicada sobre la calle Hidalgo esquina con Xicoténcatl del Pueblo Mágico de Múzquiz, para solicitar información y realizar el trámite.

Explicó que quienes cuenten con la tarjeta "La Mera Mera" pueden presentarla para acceder al descuento correspondiente dentro de este programa.

Finalmente, destacó que hasta el momento se ha realizado un número importante de trámites, lo que, dijo, refleja que la ciudadanía está adoptando cada vez más la cultura de dejar un testamento.