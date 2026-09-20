Más de 520 jinetes participan en la cabalgata Sendero de Hidalgo en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Más de 520 cabalgantes participaron en la segunda edición de la cabalgata "Sendero de Hidalgo", recorrido que busca rescatar y mantener viva la ruta histórica relacionada con el paso de Miguel Hidalgo por la región centro de Coahuila.

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, señaló que esta tradición fue adoptada por el municipio el año pasado como parte de las actividades por las celebraciones de Independencia.

Explicó que en esta edición el recorrido inició en Castaños, con el propósito de ampliar cada año la ruta y llegar posteriormente hasta Acatita de Baján, punto relacionado con la captura de Miguel Hidalgo y otros insurgentes.

"Por segunda ocasión realizamos lo que es esta tradición que adoptamos el año pasado, de dar un recorrido en el marco de la Semana del Grito de Independencia, de las celebraciones patrias, en lo referente al Sendero de Hidalgo", indicó.

Villarreal Pérez destacó que uno de los objetivos es recordar los acontecimientos históricos ocurridos en la región y transmitirlos a las nuevas generaciones.

Señaló que parte de esta historia se encuentra representada en el actual Museo Coahuila y Texas, inmueble que fue utilizado como cárcel durante aquella época.

El alcalde consideró importante mantener presentes estos episodios porque forman parte de la historia de Monclova y de la región centro, además de los acontecimientos que marcaron el proceso de Independencia de México.

"Hay que recordar lo que pasó aquí, lo que sucedió, los sucesos que marcaron la historia de México, que marcaron la historia de nuestra región", expresó.

Añadió que actividades como la cabalgata también buscan fortalecer la identidad regional y recordar la participación de habitantes de esta zona en los acontecimientos históricos del país.

"Muchos monclovenses, muchos habitantes de la región centro lucharon por este México en paz, este México soberano, independiente", afirmó.

La cabalgata forma parte de las actividades conmemorativas de las fiestas patrias y busca consolidarse como una tradición que año con año amplíe su recorrido.