supervisa villarreal obras en colonias

Durante la semana del 14 al 20 de septiembre, el alcalde Carlos Villarreal concretó una agenda de supervisión en diversos sectores de Monclova para verificar el avance físico y la calidad operativa de las obras de agua potable, pavimentación y campos deportivos en desarrollo.

Acciones de la autoridad

El edil recorrió la calle Indalecio Aldaco, en el fraccionamiento Los Reyes, donde encabezó la inspección final del proyecto de sustitución en la red de agua potable en el tramo comprendido entre Mártires de Cananea y la avenida 147.

De igual manera, constató las maniobras de repavimentación sobre la calle Mariano Escobedo, en la colonia Loma Linda, así como las labores en las tuberías de agua en la calle 16 de la colonia Otilio Montaño, la calle Torreón en la zona centro y la calle Plan de Guadalupe en el fraccionamiento Francisco I. Madero.

Detalles confirmados

En materia deportiva, la agenda incluyó la revisión de los trabajos de remodelación en el Campo Saraperitos, ubicado en la colonia Las Esperanzas, espacio orientado al acondicionamiento físico de los habitantes del sector.

Villarreal puntualizó que las inspecciones presenciales aseguran la correcta aplicación de los fondos públicos y aceleran los tiempos de entrega. Asimismo, refrendó el esquema de trabajo coordinado entre la administración municipal y el gobierno estatal que encabeza Manolo Jiménez.