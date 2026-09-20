Prevé Yura cerrar el año con mil 200 empleados

Yura prepara una segunda etapa de contratación de personal para alcanzar alrededor de mil 200 empleados al cierre de este año, informó el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez.

El edil señaló que el municipio mantiene reuniones semanales con representantes de la empresa para dar seguimiento a su proceso de instalación y crecimiento en Monclova.

Explicó que actualmente Yura cuenta con cerca de 400 trabajadores y ya realizó el proceso de selección para una nueva etapa de contrataciones, que comenzará en octubre. "Ya hicieron su scouting para la segunda etapa de contratación, que le empiezan a contratar en octubre, donde esperan llegar entre 700 empleados para cerrar el año alrededor de mil 200", indicó.

Detalles confirmados

Villarreal Pérez señaló que las líneas de producción ya se encuentran en proceso de capacitación del personal y que directivos internacionales de la empresa han visitado las instalaciones, al igual que algunos de sus clientes.

Precisó que diciembre será una fecha importante para la empresa, ya que contempla la entrega de sus primeros productos.

En el caso de la empresa DoSong, el alcalde indicó que también se encuentra en proceso de visitas con clientes que ya tiene contemplados, por lo que noviembre y diciembre serán meses clave para comenzar con la entrega de productos.

Impacto en la comunidad

Señaló que el cumplimiento de los primeros contratos permitirá a ambas empresas buscar nuevos pedidos y, con ello, generar más empleos para la región centro.