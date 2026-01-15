Se instaló una torre de videovigilancia entre las colonias Los Bosques y Tecnológico, atendiendo solicitudes directas de los vecinos realizadas a través de los comités de WhatsApp.

Jorge Garza, director del Centro de Control y Comando (C2), informó que esta acción responde a la constante interacción que se registra en el sector, donde diariamente personas realizan ejercicio, caminan por las mañanas y noches, y familias enteras conviven en espacios públicos. "Es una torre de vigilancia que queda instalada en un punto donde hay mucha interacción ciudadana", señaló Garza, al destacar que la instalación fue solicitada por el director de Seguridad Pública, Gabriel Santos, con el fin de mantener una vigilancia permanente en la zona.

El funcionario explicó que las cámaras de esta torre serán monitoreadas directamente desde el C2, con enlace al C4, lo que permitirá una respuesta más eficiente ante cualquier incidente. Actualmente, en el municipio se han instalado 20 torres y 8 móviles, mismas que ya se encuentran operando en distintos puntos estratégicos.

Entre las ubicaciones recientes, destacó la instalación de una cámara móvil en el cruce del bulevar Lázaro Cárdenas y el Libramiento Carlos Salinas de Gortari. Asimismo, indicó que personal del C2 acude a las áreas para definir las posiciones adecuadas de las cámaras y optimizar su cobertura.

Garza añadió que la permanencia de estas torres de videovigilancia dependerá directamente de la solicitud y necesidad de la ciudadanía. Como ejemplo, mencionó que la Preparatoria 24 cuenta con una cámara fija, la cual puede reubicarse a otros puntos como el Mall, donde anteriormente estuvo instalada una unidad móvil de videovigilancia. Finalmente, reiteró que de manera permanente se continúa reforzando el tema de seguridad en distintos sectores de la ciudad, priorizando aquellos donde la población así lo demande.