Cámaras de seguridad en Monclova logran detenciones por robos

Instalación de cámaras en Monclova da resultados: han permitido detenciones por robo, una de ellas de impacto, así como el esclarecimiento de accidentes.

Con más de 80 cámaras ya instaladas en distintos puntos de la ciudad —y con un cierre proyectado de 100 para la próxima semana— el Centro de Control y Comando (C2) de Monclova reportan avances en materia de seguridad, atención ciudadana y esclarecimiento de incidentes.

Jorge Garza, director del C2, destacó que el sistema ha sido clave para lograr detenciones por robos y para identificar a responsables en hechos de tránsito.

"Vamos muy bien, la verdad es que ya se está reflejando el trabajo. Hemos tenido muy buena coordinación con el C4 y trabajamos arduamente, sobre todo los fines de semana, en operativos, seguimientos y atención a reportes de la ciudadanía", indicó.

Garza detalló que gracias a las cámaras se han logrado alrededor de cuatro detenciones, una de ellas considerada de alto impacto, aunque por respeto a los derechos humanos y el debido proceso, no se dieron a conocer detalles sobre los detenidos.

Las cámaras han sido fundamentales no solo para detectar delincuentes, sino también en temas de vialidad. Cuando ocurre un accidente, contar con evidencia visual permite que el perito no tenga que realizar su dictamen en el momento, ya que las imágenes pueden ser utilizadas ante el Ministerio Público u otra autoridad competente.

El director también subrayó que la coordinación con el C4 y con el director de la Policía Municipal, Gabriel Santos, ha sido clave para obtener estos resultados.

Las cámaras instaladas forman parte del plan integral de seguridad del municipio, y están distribuidas estratégicamente para cubrir zonas de alta incidencia o tránsito. Se espera que en los próximos días se alcance el objetivo de instalar 100 cámaras, fortaleciendo así la red de vigilancia urbana.

"La gente ya empieza a ver los resultados. Estamos trabajando con radio, 911 y comités ciudadanos. Esto es parte de un esfuerzo conjunto para brindar más seguridad a Monclova", finalizó Garza.