Cabildo de Monclova aprueba donación de terrenos para educación

El Cabildo de Monclova aprobó la iniciativa para desincorporar del dominio público municipal cuatro predios que serán donados al Gobierno Federal para la construcción de planteles de educación media superior del programa "Preparatorias Margarita Maza".

Con este acuerdo, el expediente será turnado al Congreso del Estado, instancia que deberá autorizar la desincorporación de los inmuebles para formalizar la donación.

Los terrenos se localizan en los fraccionamientos Colinas de Santiago y La Ribera, así como en las colonias Ampliación Miguel Hidalgo y Tierra y Libertad. Cada predio cuenta con una superficie mínima de mil 320 metros cuadrados.

La solicitud fue presentada por la Secretaría de Educación del Estado, a través de la subsecretaria de Planeación Educativa, como parte de un proyecto impulsado por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México para ampliar la cobertura de la educación media superior.

De acuerdo con la exposición de motivos, la construcción de los cuatro planteles permitirá incrementar la oferta educativa para estudiantes de bachillerato, favorecer el acceso, la permanencia y la conclusión de sus estudios, además de fortalecer su desarrollo académico y personal.

Como parte del procedimiento, personal de Sindicatura y Desarrollo Urbano realizó recorridos para identificar predios que cumplieran con las especificaciones técnicas requeridas. Posteriormente, funcionarios de la Secretaría de Educación efectuaron inspecciones y validaron las propuestas.

Mediante un oficio fechado el 30 de junio de 2026, la Subsecretaría de Planeación Educativa informó que los cuatro terrenos obtuvieron dictamen técnico favorable del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), por lo que solicitó al Ayuntamiento agilizar el proceso de donación.

En respuesta, el alcalde Carlos Villarreal Pérez manifestó la disposición del Gobierno Municipal para realizar las gestiones administrativas y legales necesarias a fin de concretar la donación de los inmuebles al Gobierno Federal, los cuales quedarán destinados exclusivamente a la construcción y operación de los planteles del programa "Preparatorias Margarita Maza".