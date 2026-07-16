Familiares de mineros se reúnen con Marath Bolaños en Coahuila

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Familiares y viudas de los mineros de Pasta de Conchos sostuvieron la reunión ordinaria número 142 con autoridades federales para recibir información sobre el seguimiento a las labores de rescate y compromisos asumidos.

La sesión informativa fue encabezada por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, acompañado por el subdelegado de la Fiscalía General de la República, Miguel Ángel García Rebollo y demás autoridades que integran el Mando Unificado. Se analiza la fecha para la próxima visita de la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC), con el propósito de fortalecer el desarrollo de la sesión y propiciar la participación de las dependencias involucradas en el proceso.

Durante la reunión, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó un informe sobre los avances en las labores de rescate en la mina Pasta de Conchos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer las acciones realizadas dentro de su ámbito de competencia, además de informar sobre la atención brindada a las solicitudes planteadas por las familias de los mineros, quienes solicitaron contar con el apoyo de un arqueólogo exclusivo para la recuperación de los restos biológicos, ya que han rotado a varios elementos, lo cual consideran los deudos no conveniente, debido a que los que llegan no conocen la situación del origen de los hechos ni las condiciones del lugar, requiriendo tiempo para ser instruidos primero con cursos sobre la seguridad.

Las reuniones periódicas forman parte del mecanismo de seguimiento establecido entre las autoridades y los familiares para mantenerlos informados sobre el progreso de las labores de recuperación y las acciones institucionales relacionadas con el caso.