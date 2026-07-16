Monclova: Demolición del antiguo CRI por daños estructurales severos

El Ayuntamiento de Monclova alista la demolición del antiguo Centro de Rehabilitación Integral (CRI), luego de que estudios técnicos confirmaran daños estructurales severos que representan un riesgo para la población.

El inmueble, ubicado en un predio propiedad del Gobierno del Estado, forma parte del programa municipal para retirar edificios abandonados que ponen en peligro a la ciudadanía y que, además, suelen ser utilizados de manera irregular.

El director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, informó que el municipio mantiene un diagnóstico permanente de edificios antiguos, locales abandonados y tapias en distintos sectores de la ciudad para prevenir accidentes y evitar que estos espacios sean utilizados para actividades indebidas o como refugio de personas en situación de calle.

Precisó que el antiguo CRI presenta un avanzado deterioro estructural. Parte de la losa se encuentra dañada y algunas áreas del edificio ya colapsaron, por lo que representa un riesgo para quienes ingresan al inmueble y para quienes transitan por el sector.

"Se detectó que personas en situación de calle permanecen e incluso habitan en ese lugar, por lo que la prioridad es salvaguardar la seguridad tanto de ellos como de los vecinos, comerciantes y automovilistas que transitan por la zona", señaló.

El funcionario explicó que durante las últimas dos semanas personal de Obras Públicas, Protección Civil y Seguridad Pública realizó las evaluaciones técnicas y preparó el operativo para la demolición.

Indicó que, previo a cualquier intervención, Protección Civil emite un dictamen sobre las condiciones estructurales del inmueble para determinar si procede su rehabilitación o, cuando el riesgo es elevado, su demolición.

En este caso, al tratarse de un inmueble estatal, el Ayuntamiento realizó las gestiones correspondientes mediante la Sindicatura Municipal y obtuvo los permisos y dictámenes técnicos necesarios para iniciar los trabajos.

La demolición, el retiro de escombros y las maniobras de seguridad tendrán una duración estimada de tres semanas, debido a la ubicación del edificio y al intenso flujo vehicular de la zona, cercana al Hospital General de Zona No. 7 del IMSS.

Juan de Dios Valenciana aclaró que, por el momento, no existe un proyecto definido para el predio. Subrayó que la prioridad del Gobierno Municipal es eliminar el riesgo que representa la estructura y garantizar la seguridad de la ciudadanía.