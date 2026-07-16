Minero resulta herido en accidente en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Un minero identificado con el nombre de José Pascual N de 39 años de edad resultó lesionado tras registrarse un accidente en un pozo de carbón ubicado en el ejido Santa María, donde una piedra cayó sobre su cabeza mientras realizaba labores de operación en el desarrollo.

El afectado es habitante del ejido La Cuchilla y, de acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando una roca se desprendió repentinamente, golpeando al trabajador, provocándole una herida abierta en el cráneo.

Compañeros de trabajo solicitaron apoyo de los servicios de emergencia, quienes brindaron los primeros auxilios y coordinaron su traslado al IMSS de esta ciudad para recibir atención médica especializada permaneciendo bajo observación médica.

Hasta el momento, el estado de salud es reportado como estable y no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas del accidente. Sin embargo, personal de la Fiscalía General del Estado, en la Carbonífera, iniciaron las diligencias respectivas para investigar los hechos.

Por lo que respecta al trabajador, fue atendido en la sala de urgencias de la clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social del Municipio de San Juan de Sabinas.