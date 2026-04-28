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Coahuila

Estudiantes de Coahuila disfrutarán de un mega puente educativo

La suspensión de labores se aplicará a personal sindicalizado del SNTE en Coahuila.

Por Adriana Cruz - 28 abril, 2026 - 08:52 p.m.
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      Autoridades educativas y representantes sindicales acordaron modificar la suspensión de labores correspondiente al 5 de mayo, por lo que estudiantes y personal docente en escuelas públicas de Coahuila disfrutarán de un mega puente al suspender actividades los días viernes 1 de mayo y lunes 4 de mayo, reanudando clases el martes 5 de mayo.

      De acuerdo con un comunicado oficial emitido este 28 de abril, la decisión se tomó tras un consenso con distintos sectores del ámbito educativo, con el objetivo de brindar un fin de semana largo a las comunidades escolares sin afectar el cumplimiento del calendario oficial de 185 días efectivos de clases.

      La medida aplicará exclusivamente para el personal sindicalizado perteneciente a las Secciones 5, 35 y 38 del SNTE.

      En cuanto a las instituciones privadas, se informó que cada plantel podrá decidir si adopta o no esta disposición, según lo que consideren más conveniente para su comunidad educativa.

       

      Las autoridades señalaron que el ajuste busca favorecer la convivencia familiar y el bienestar de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación, sin descuidar el desarrollo académico en el estado.

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