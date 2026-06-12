Nuevos regidores asumen funciones en el Cabildo de Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez tomó protesta a Julio César Aguilar y Arely Jaqueline Campos como nuevos integrantes del Cabildo de Monclova, en sustitución de los regidores propietarios Alfonso Almeraz y Glenda Suárez, quienes continúan con licencia.

Durante la más reciente sesión de Cabildo, se aprobó la validación de la incorporación de los regidores suplentes, en cumplimiento con lo solicitado por el Congreso del Estado y conforme a lo establecido por la ley.

Ambos regidores propietarios de las regidurías solicitaron licencia hace poco más de un mes por motivos personales relacionados con su participación en el pasado proceso electoral, en el que Alfonso Almeraz contendió como candidato a diputado local por Morena, mientras que Glenda Suárez, secretaria general del PRI, colaboró en la campaña de Esra Cavazos, ganadora de la diputación local.

Tras la jornada electoral del pasado 7 de junio, ambos decidieron continuar con sus responsabilidades dentro de sus respectivos partidos políticos, por lo que su licencia se mantiene por tiempo indefinido, quedando a su consideración un eventual regreso al Cabildo.

En este contexto, el Ayuntamiento formalizó la integración total del Cabildo con la entrada de los suplentes, quienes asumirán funciones en las comisiones de Ciencia y Tecnología, así como en Educación, Arte y Cultura.

Las autoridades destacaron que con estas acciones se garantiza la continuidad en los trabajos legislativos municipales y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.