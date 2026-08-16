Castaños: cachorra rescatada del albergue Frichem muere por hepatitis

Una cachorra de aproximadamente un año de edad, rescatada del albergue de Frichem en Castaños, murió a consecuencia de una hepatitis que no recibió atención oportuna, además de presentar severa desnutrición, deshidratación y retención de líquidos.

La perrita formaba parte de los 53 animales rescatados el pasado miércoles durante el operativo realizado por la Fiscalía del Estado en el inmueble. No tenía nombre y no pertenecía a ninguna raza.

Tuilzie Ibarra, integrante de Lobita Dejando Huella y una de las rescatistas que participa en la atención de los animales, informó que, de acuerdo con la valoración médica, la cachorra se encontraba en condiciones delicadas.

Explicó que presentaba severa desnutrición y deshidratación, retención de líquidos, síntomas compatibles con una hepatitis avanzada y sangre en la orina. Aunque durante el cateo fue rescatada y trasladada directamente para recibir atención médica, su estado de salud ya era delicado y los síntomas se encontraban muy avanzados, por lo que no logró sobrevivir.

Ibarra Vázquez señaló que la muerte de la cachorra representa la primera víctima entre los animales rescatados por las condiciones en que fueron encontrados en el albergue. "Fueron tres los que sacamos moribundos del albergue. A todos hay que cuidarlos, medicarlos, vitaminarlos. Estamos también colaborando con la Fiscalía también", señaló.

Agregó que el resto de los animales continúa bajo valoración y revisión médica para determinar su estado de salud y brindarles la atención que requieren. Entre las condiciones detectadas en los animales se encuentran fracturas, mutilaciones, convulsiones, moquillo, tumores, infestaciones de garrapatas y pulgas, sarna, conjuntivitis, alopecia, cataratas, úlceras, edemas y abdomen distendido.

Los perros también fueron encontrados en condiciones de falta de higiene, sin alimento disponible y con agua considerada no apta para su consumo. La integrante de Lobita Dejando Huella indicó que se trata de animales que requieren atención, medicamentos y vitaminas, mientras continúan los trabajos de revisión en coordinación con la Fiscalía del Estado.