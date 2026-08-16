Carlos Villarreal refuerza acciones de mejora en Monclova

El Gobierno municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, durante la semana del 7 al 13 de agosto, reforzó las acciones para mejorar la imagen urbana y atender las necesidades de las familias, con la reparación de 550 baches y 109 roturas de SIMAS, la rehabilitación de 50 luminarias y la recolección de más de 9.5 toneladas de cacharros en distintos sectores de la ciudad, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

A través del departamento de Servicios Primarios se cubrieron más de 2 mil metros cuadrados con trabajos de bacheo y reparaciones de SIMAS, se atendieron 98 peticiones ciudadanas y se rehabilitaron seis circuitos de alumbrado público en diferentes puntos de la ciudad.

En materia de iluminación, se realizó el reemplazo de 50 luminarias LED sobre el bulevar Miguel de la Madrid, además de trabajos de mantenimiento en 11 campos deportivos, áreas verdes y plazas, y acciones de reparación en la escuela primaria Josefa Ortiz.

Durante la semana también se realizaron jornadas de descacharrización en las colonias Eliseo Mendoza Berrueto y Calderón, donde se recolectaron más de 9.5 toneladas de cacharros. Asimismo, se llevaron a cabo labores de fumigación en la zona centro y el Ecoparque, y la distribución de más de 550 dosis de abate para contribuir a la prevención del dengue.

"Estamos trabajando de manera cercana y coordinada para que Monclova siga avanzando. Cada calle reparada, cada luminaria atendida y cada espacio público que recuperamos representa una mejora para las familias y es resultado del trabajo en equipo", señaló el alcalde.

El Gobierno municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la ciudadanía para mantener una ciudad más limpia, iluminada y ordenada en beneficio de todas las familias de Monclova.