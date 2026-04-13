Academia de Bomberos en Monclova integra a 23 cadetes para fortalecer emergencias

Se integran 23 nuevos cadetes a la Academia de Bomberos de Monclova, generación 2026, como parte de un esfuerzo estratégico para fortalecer la capacidad de respuesta y atención de emergencias en la ciudad.

Pedro Alvarado, director de Protección Civil, informó que el programa de capacitación contempla una duración de seis meses de preparación teórica y práctica, seguidos de cinco meses de servicio, con el objetivo de consolidar habilidades operativas y vocación de servicio en los cadetes. "Seguimos avanzando con paso firme en la formación de nuestros futuros bomberos", destacó durante las actividades.

Durante el fin de semana, los aspirantes desarrollaron temas fundamentales que sientan las bases de su preparación profesional. Entre los contenidos abordados se encuentran la introducción al servicio de bomberos, la historia del cuerpo de Bomberos de Monclova y aspectos esenciales de seguridad para el bombero, pilares clave para un desempeño responsable.

Además, se contó con la participación de Bomberos del municipio de Acuña, quienes impartieron los temas de Dinámica del Fuego y Tipos de Construcción, fortaleciendo así el conocimiento técnico de los cadetes.

Como parte de la formación integral, este lunes se llevó a cabo la capacitación teórico-práctica del Sistema de Comando de Incidentes (SCI), herramienta fundamental que, de acuerdo con la Ley General de Protección Civil en México, es de aplicación obligatoria para la adecuada coordinación y atención de emergencias.

Los cadetes aprovecharon cada actividad, tanto de integración como de formación, desarrollando habilidades en escenarios teóricos y prácticos que les permitirán actuar de manera eficiente en situaciones reales.

Con estas acciones, se reafirma el compromiso de seguir formando personal capacitado, comprometido y listo para servir a la ciudadanía, bajo la premisa de que Monclova merece bomberos profesionales.