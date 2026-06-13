Cae en Monclova el Premio Mayor de 17 millones de pesos de la Lotería Nacional

MONCLOVA, COAH.- La suerte sonrió a Monclova la noche de este viernes, luego de que el Premio Mayor de 17 millones de pesos del Sorteo Superior número 2886 de la Lotería Nacional fuera asignado a un billete cuya serie fue enviada para su venta en esta ciudad.

El sorteo se realizó a las 20:00 horas del 12 de junio y contó con una bolsa principal de 17 millones de pesos dividida en dos series. El número ganador fue el 49980, resultando favorecida la serie 1, remitida para su comercialización en Monclova, Coahuila, mientras que la serie 2 estuvo disponible a través de canales electrónicos.

Detalles confirmados

Con este resultado, Coahuila vuelve a figurar entre las entidades afortunadas en los sorteos de la Lotería Nacional, generando expectativa entre quienes adquirieron billetes en la región. La institución informó además que los premios por reintegro corresponden a los billetes con terminación en 0 y 9, por lo que los participantes deberán revisar cuidadosamente sus números.

Impacto en la comunidad

La última ocasión en que un premio mayor de la Lotería Nacional benefició a una zona cercana a Coahuila fue el pasado 1 de mayo, durante el Sorteo Superior número 2882, una edición especial con motivo del Día Internacional del Trabajo, en la que también se repartieron 17 millones de pesos divididos en dos series.

Ahora, la atención se centra en Monclova, donde podría encontrarse uno de los afortunados ganadores de este importante premio.