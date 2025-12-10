Francisco Varela González impulsa la CAEPCE para el desarrollo local

Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico local y brindar una red de apoyo real a quienes buscan emprender o profesionalizar sus negocios, fue presentada en la región la Cámara Empresarial y Profesionistas de la Región Centro del Estado (CAEPCE), a través de la cual se busca establecer un organismo que impulse el crecimiento empresarial en la región.

Francisco Miguel Varela González, presidente de la CAEPCE, explicó que el surgimiento de esta cámara responde a la necesidad de contar con una plataforma que acompañe de manera directa a quienes están iniciando o consolidando un proyecto económico y que requieran apoyo. "El objetivo es principalmente apoyar a las personas emprendedoras, jurídicamente y con la logística para que logren su objetivo, que es el establecer un negocio y conformar un patrimonio familiar".

El organismo busca incluir a todos los sectores productivos de la zona, a profesionistas, empresarios pequeños, grandes, medianos, a todos aquellos que busquen impulsar su modelo de negocios. La cámara arrancó con un grupo de 15 miembros, pero ya preparan una estrategia para sumar más agremiados.

Uno de los objetivos a mediano plazo será establecer alianzas con otros organismos de la región, cámaras empresariales, con el fin de trabajar de manera coordinada e impulsar los proyectos de negocio.

Sobre el valor agregado de la CAEPCE, Varela González destacó que su enfoque está en el acompañamiento práctico. "Si una persona quiere emprender algún negocio, vamos a apoyarlo con los trámites, con la cuestión jurídica, logística, para que logre su objetivo, que logre hacer una empresa, un negocio".

Aclaró que el trabajo de la nueva cámara no compite ni duplica las funciones con los otros organismos, al mencionar que todos comparten el mismo propósito, que es fortalecer al sector productivo en la región.