Humberto Prado informa sobre daños en CMIC tras caída de palma

Daños estimados entre 40 y 50 mil pesos registró la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, luego de que una palma cayera sobre sus instalaciones a causa de las fuertes ráfagas de viento y la lluvia registradas la tarde del miércoles.

El presidente de la CMIC, Humberto Prado, informó que el incidente ocasionó daños en la barda, la bomba de agua, así como en las líneas de energía eléctrica y telefonía, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Señaló que tras el percance, personal del municipio realizó labores para retirar la palma y liberar la banqueta y parte de la vialidad, así como apoyar con las afectaciones registradas en la cámara. "Tuvimos mucha ayuda por parte del municipio, hablamos con al alcalde y nos mandó a la gente, anoche anduvieron aquí hasta ya tarde y se pudo hacer los movimientos necesarios para dejar libre la banqueta y parte de la calle".

Indicó que también fue necesaria la reposición de líneas eléctricas y de telefonía dañadas por la caída del árbol, las cuales se empezaron a reponer desde temprana hora del día de ayer.

Estimó que la reparación de la barda, la sustitución de la bomba de agua y los trabajos de reparación de los servicios afectados, generará un costo a la cámara de entre los 40 y 50 mil pesos. "Los recursos ahorita están críticos, entonces sí pesa", expresó.

Ante el pronóstico de nuevas lluvias, señaló que solicitará a la Dirección de Ecología una inspección del estado del resto de las palmas, debido a que la que cayó presentaba daños por termitas, y en caso de ser necesario retirarlas.